В Атлантическом совете призвали запретить российским кораблям заходы в порты США и ЕС.

Как заявил глава евразийского центра совета Джон Хербст, Москва должна «заплатить» за препятствование передвижению украинского флота по акватории Черного и Азовского морей. Атлантический совет внесен в России в перечень нежелательных организаций.
2021-04-30T02:11:31+03:00
2021-04-30T02:11:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 30 апреля 2021
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