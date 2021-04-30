Депутаты Европарламента проголосовали за жесткую резолюцию по России.

Европарламентарии призвали отключить Россию от межбанковской системы SWIFT и остановить достройку «Северного потока-2». Меры давления на Москву предлагается принять в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины. Авторы проекта также призывают отказаться от импорта нефти и газа из России, заморозить европейские активы «олигархов, близких к российским властям», и аннулировать их визы. Резолюция принята в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и «российские атаки» на Чехию.
2021-04-30T02:10:20+03:00
2021-04-30T02:10:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 30 апреля 2021
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