Все прибывающие в Россию из Индии будут оставаться на изоляции до получения отрицательного теста на Ковид-19.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это необходимо для того, чтобы предупредить завоз т.н. «индийского» штамма коронавируса. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что Россия запросила образец «индийского» штамма COVID-19,

обладающего двойной мутацией в S-белке. По данным эпидемиологов, обе эти мутации увеличивают степень заразности вируса.