Генпрокуратура Киргизии назвала действия таджикских военных на границе спланированной провокацией.

Бишкек обвинил Таджикистан во вторжении на киргизскую территорию. По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта увеличилось до 96 человек, трое, в том числе 12-летняя девочка, погибли. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.