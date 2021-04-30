Генпрокуратура Киргизии назвала действия таджикских военных на границе спланированной провокацией.

Бишкек обвинил Таджикистан во вторжении на киргизскую территорию. По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта увеличилось до 96 человек, трое, в том числе 12-летняя девочка, погибли. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
2021-04-30T02:04:45+03:00
2021-04-30T02:04:50+03:00
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02:04, 30 апреля 2021
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