Президент Франции Макрон представил план поэтапного снятия коронавирусных ограничений.

Как пишет Le Figaro, первая фаза начнется 3 мая, последняя — 30 июня. Макрон заверил бизнес, что экономическая помощь, которую оказывает государство, сохранится и в мае. А с 1 июня поддержка будет оказываться пропорционально возобновлению деятельности.