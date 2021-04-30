Президент Франции Макрон представил план поэтапного снятия коронавирусных ограничений.

Как пишет Le Figaro, первая фаза начнется 3 мая, последняя — 30 июня. Макрон заверил бизнес, что экономическая помощь, которую оказывает государство, сохранится и в мае. А с 1 июня поддержка будет оказываться пропорционально возобновлению деятельности.
2021-04-30T01:20:17+03:00
2021-04-30T01:20:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:20, 30 апреля 2021
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