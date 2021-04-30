В РПН встревожены эпидемиологической ситуацией в Москве

Как говорится на сайте столичного управления ведомства, показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве уже превышают средний уровень по стране. Глава РПН Анна Попова сообщила, что распространение коронавируса в России может усилиться к осени. В ведомстве призывают не забывать о мерах предосторожности в преддверии майских праздников и ограничить посещение массовых мероприятий.