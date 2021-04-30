В РПН встревожены эпидемиологической ситуацией в Москве

Как говорится на сайте столичного управления ведомства, показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве уже превышают средний уровень по стране. Глава РПН Анна Попова сообщила, что распространение коронавируса в России может усилиться к осени. В ведомстве призывают не забывать о мерах предосторожности в преддверии майских праздников и ограничить посещение массовых мероприятий.
2021-04-30T01:19:22+03:00
2021-04-30T01:19:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:19, 30 апреля 2021
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