Американский индекс S&P 500 достиг рекордныхпоказателей.

К завершению торгов он вырос на 0,68% Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,71%. Аналитики связывают это с публикацией квартальной отчетности Apple, выручка которой по итогам первых трех месяцев года превысила 89 млрд долларов, Facebook — 26 млрд и Amazon — 108,5 млрд. Впрочем, ряд экспернов не исключает, что рост рынков может замедлиться из-за планов администрации Байдена повысить налоги для самых богатых американцев.