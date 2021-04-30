Американский индекс S&P 500 достиг рекордныхпоказателей.

К завершению торгов он вырос на 0,68% Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,71%. Аналитики связывают это с публикацией квартальной отчетности Apple, выручка которой по итогам первых трех месяцев года превысила 89 млрд долларов, Facebook — 26 млрд и Amazon — 108,5 млрд. Впрочем, ряд экспернов не исключает, что рост рынков может замедлиться из-за планов администрации Байдена повысить налоги для самых богатых американцев.
2021-04-30T01:18:05+03:00
2021-04-30T01:18:08+03:00
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01:18, 30 апреля 2021
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