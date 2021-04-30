Михаил Ходорковский объявил сбор информации о коррупционных преступлениях фигурантов списка Навального

. Как сообщает интенет издание «Открытве медиа, перед возвращением в Россию Алексей Навальный назвал 35 имён, которые, по его мнению, должны быть внесены в санкционные списки в случае его ареста. Из солидарности с Навальным Ходорковский решил посодействовать сбору такой информации.
2021-04-30T01:15:35+03:00
2021-04-30T01:15:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2830576-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:15, 30 апреля 2021
Загрузка комментариев...