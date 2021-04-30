Михаил Ходорковский объявил сбор информации о коррупционных преступлениях фигурантов списка Навального

. Как сообщает интенет издание «Открытве медиа, перед возвращением в Россию Алексей Навальный назвал 35 имён, которые, по его мнению, должны быть внесены в санкционные списки в случае его ареста. Из солидарности с Навальным Ходорковский решил посодействовать сбору такой информации.