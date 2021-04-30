Соратники Навального и сам политик стали фигурантами нового уголовного дела.

Алексей Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов теперь подозреваются и в создании общественного объединения, посягающего на личность и права граждан. Соответствующая статья УК подразумевает лишение свободы на срок до четырех лет. О возбуждении нового дела подозреваемых никак не уведомляли: они узнали о его существовании, знакомясь с материалами иска прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями.