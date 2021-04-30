Соратники Навального и сам политик стали фигурантами нового уголовного дела.

Алексей Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов теперь подозреваются и в создании общественного объединения, посягающего на личность и права граждан. Соответствующая статья УК подразумевает лишение свободы на срок до четырех лет. О возбуждении нового дела подозреваемых никак не уведомляли: они узнали о его существовании, знакомясь с материалами иска прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями.
2021-04-30T01:14:25+03:00
2021-04-30T01:14:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 30 апреля 2021
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