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01:12, 30 апреля 2021

Журналист Павел Лобков уволен с телеканала «Дождь».

Об этом у себя в ФБ пишет главный редактор канала Тихон Дзядко. По его словам, на прошлой Лобков был отстранен от эфира за неоднократные оскорбления коллег. В ответ журналист «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым, по мнению Дзядко, обвинениям», а также опубликовал частную переписку. По словам главного редактора, после такого дальнейшее сотрудничество с Лобковым стало невозможным. Дзядко отметил, что сейчас гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения трудового договора.


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