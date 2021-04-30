Журналист Павел Лобков уволен с телеканала «Дождь».

Об этом у себя в ФБ пишет главный редактор канала Тихон Дзядко. По его словам, на прошлой Лобков был отстранен от эфира за неоднократные оскорбления коллег. В ответ журналист «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым, по мнению Дзядко, обвинениям», а также опубликовал частную переписку. По словам главного редактора, после такого дальнейшее сотрудничество с Лобковым стало невозможным. Дзядко отметил, что сейчас гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения трудового договора.
2021-04-30T01:12:45+03:00
2021-04-30T01:12:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2830572-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:12, 30 апреля 2021
Загрузка комментариев...