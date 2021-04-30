Число граждан Киргизии пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном возросло до 96.

Это данные минздрава Киргизии. Ранее Бишкек сообщал о 84 пострадавших и трех погибших, включая 12-летнюю девочку. Таджикистан данных о потерях не публикует. Ситуация на границе двух государств в районе водозабора «Головной» обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий двух стран, вылившийся в перестрелку пограничников Киргизии и Таджикистана. Обе стороны сообщают о пострадавших. Власти Киргизии утверждают, что таджикские военнослужащие применяли пулеметы и минометы. Бишкек также

обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора, обе стороны считают, что он находится на их территории. Накануне вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе своих подразделений в места постоянной дислокации.