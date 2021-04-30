Журналист Павел Лобков отстранен от работы на телеканале «Дождь»

Об этом объявил главный редактор телеканала Тихон Дзядко. По его словам, 23 апреля он отстранил Лобкова от эфира «за неоднократные оскорбления коллег». После этого, ведущий «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям, в том числе публикуя частные переписки». Как написал Дзядко в своем телеграм-канале, дальнейшее сотрудничество с Лобковым «стало невозможным». Он также уточнил, что в данный момент генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора.

Накануне Лобков в эфира «Эха Москвы» сказал, что его пытаются выгнать с телеканала. По словам журналиста, его отстранили от эфира после того, как он удалил Дзядко из рабочего чата. Лобков обвинил главного редактора в «тотальной жажде контроля», добавив, что руководство телеканала «ведет себя как тоталитарное государство».

