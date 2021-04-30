Депутат Госсовета республики Коми от КПРФ Олег Михайлов пожаловался на конфликт с главой региона Владимиром Уйбой

Ссора произошла на заседании Госсовета, на котором Уйба выступал перед депутатами с отчетом о работе правительства республики за год, а после доклада отвечал на вопросы. Во время заседания Михайлов публично обвинил главу региона в том, что он – цитата – «провел избирательную кампанию как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров». От лица своей партии Михайлов добавил, что КПРФ отказывается признавать Уйбу легитимным главой региона.

После этого Михайлову отключили микрофон, а в перерыве, по словам депутата, Уйба подошел к нему в коридоре, начал нецензурно оскорблять и угрожать – аудиозапись Михайлов опубликовал в соцсетях. Депутат подчеркнул, что уже обратился по факту произошедшего в правоохранительные органы.

До своего назначения врио главы республики прошлой весной Уйба делал карьеру в сфере здравоохранения. Возглавить регион ему предложили после того, как при его предшественнике Сергее Гапликове в Коми произошла крупная вспышка коронавируса – в первую волну пандемии этот регион был одним из первых по заболеваемости в стране.