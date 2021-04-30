Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову

Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Он вину в госизмене не признаёт.

В СИЗО Лефортово Иван Сафронов находится почти 10 месяцев. Суды неоднократно отказывались изменить ему меру пресечения. Срок ареста истекает 7 мая, следователь ФСБ сегодня попросит его подлить. Александра Чабана, который ведёт дело журналиста, обвиняемого в госизмене, недавно повысили в звании и должности. Ранее он был подполковником, теперь он полковник и старший следователь по особо важным делам, рассказал один из адвокатов Иван Павлов. Он отметил: его подзащитный по-прежнему бодр и держится нормально, хотя Лефортово не способствует оздоровлению. По версии следствия в 2017м году Сафронов — в то время специальный корреспондент газеты Коммерсант, якобы передал разведки Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооружённых сил нашей страны на Ближнем Востоке. Журналисту, который за пару месяцев до ареста занял должность советника главы Роскосмоса, до сих пор не разъяснили суть обвинений. В его деле около месяца назад появился секретный свидетель под псевдонимом Ландер.

Расследование в отношении журналиста собираются закончить к лету. Ранее за Сафронова поручилось около четырёхсот человек, в их числе – главные редакторы крупных СМИ, политики и представители общественных организаций.