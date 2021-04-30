Правозащитный проект «Команда 29» подала иск о рассекречивании материалов по делу ФБК* и «Штабов Навального»

Ранее в рамках требования прокуратуры о признании организаций экстремистскими часть сведений оказалась под грифом «секретно».

Адвокаты «Команды 29» настаивают на том, что в документах, которые суд и гособвинение считают гостайной, никаких секретных сведений нет – об этом говорится на сайте объединения. Засекреченность, по мнению юристов, лишает Фонд борьбы с коррупцией* права на справедливое разбирательство. Еще одним факторов они назвали отсутствие журналистов – из-за того, что некоторые данные признаны гостайной, заседания проходят в закрытом для сотрудников СМИ и слушателей режиме.

Само рассмотрение иска столичной прокуратуры о запрете ФБК* и «Штабов Навального» как экстремистских организаций состоится в середине мая. Ведомство настаивает, что эти структуры хотят насильственным путем изменить конституционный строй с помощью сценария «цветной революции». В слушаниях хочет участвовать сам политик Алексей Навальный, который находится в колонии в Покрове. На фоне разбирательства его соратник Леонид Волков, к слову, объявил о закрытии «Штабов Навального», чья деятельность ранее была приостановлена судом. Запрет определенных действий наложен и на Фонд борьбы с коррупцией*, который российские власти считают иностранным агентом.

Тем временем Следственный комитет возбудил против Навального, Волкова и их соратника Ивана Жданова новое уголовное дело по статье о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Это подтвердили адвокаты подозреваемых.

* Российские власти считают его/ее/организацию иностранным агентом