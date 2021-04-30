В Киргизии начали расследование по факту конфликта на границе с Таджикистаном

Досудебное производство ведется по статье «Преступление против мира», сообщила Генпрокуратура страны. Расследование поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, МВД и Военной прокуратуры. По версии ведомства, таджикские военнослужащие с целью захвата суверенной территории Киргизии, «вероломно вторглись» в страну, атаковали границы и открыли огонь из автоматического оружия, минометов, бронетанковой техники, боевых вертолетов и другого вооружения.

Конфликт начался еще в среду с драки местных жителей. Она произошла после того как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной». Обе страны утверждают, что пункт находится на их территории.

На следующий день в инцидент вмешались военные, началась перестрелка. Минздрав Киргизии сообщил о гибели трех человек, в том числе 13-летней девочки, и почти сотне раненых. Со стороны Таджикистана тоже есть пострадавшие, но их точное число не сообщается. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе войск в места постоянной дислокации.