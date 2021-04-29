СК завершил расследование и выделило в отдельное производство «санитарное дело» Николая Ляскина

Главное следственное управление СК завершило расследование и выделило в отдельное производство «санитарное дело» Николая Ляскина. Об этом говорится в его инстаграме. Ляскину изменили ограничения — теперь с 8:00 до 20:00 он может покидать дом. Также сообщается, что начался период ознакомления с материалами дела. В нем пять томов, на ознакомление с ними дали время до середины мая.

