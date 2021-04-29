Апелляционный военный суд сократил на три месяца срок фигуранта петербургского дела «Сети»* Юлия Бояршинова. Он должен провести в колонии пять лет и три месяца. Приговор другому фигуранту Виктору Филинкову – 7 лет — оставили в силе. Суд отклонил все ходатайства адвоката Виталия Черкасова, сообщает интернет-издание «МБХ медиа». В частности, защитник просил приобщить копию приговора Приволжского окружного военного суда по пензенскому делу «Сети»*, который, по его словам, «разбивает доводы суда в Петербурге».

* — организация запрещена в РФ