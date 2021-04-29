Лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина госпитализировали из суда

Сначала вызвали скорую адвокату, а затем и самому подсудимому. Медики сразу экстренно госпитализировали защитника, а Платошкина увезли в одну из столичных больниц для уточнения диагноза и обследования специалистами, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

Гагаринский суд Москвы приступил сегодня к слушанию дела о призывах к совершению массовых беспорядков и публичном

распространении заведомо ложной информации. Следствие считает, что Платошкин распространял недостоверную информацию о коронавирусе. Свою вину он категорически отрицает. Следующее заседание назначено на завтра.