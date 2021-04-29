Крупные производители и торговые сети столкнулись с проблемами при поставках продуктов в Москву

Это связано со вступлением в силу новых правил движения грузовиков, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей. Информацию подтвердили в «Ленте», «Вкусвилле» и PepsiCo.

С 5 мая на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД будет необходимо оформлять пропуска. Постановление мэрии также вводит фиксированные маршруты и разделяет пропуска на дневные и ночные. За каждое нарушение режима, зафиксированное камерами, грозит штраф пять тысяч рублей.

Из-за рисков некоторые перевозчики отказываются от заказов, а другие повышают тарифы.

