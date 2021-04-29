Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале 2021г. упали на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале этого года упали на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Такие данные приводятся в новом ежемесячном отчете Росстата о социально-экономическом положении в стране. Кроме того, ведомство изменило данные о снижении доходов в прошлом году до 3%, хотя ранее сообщало о падении на 3,5%. В результате отставание показателя от «докрымского» 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов населения — сократилось с 10,6 до 10,1%.

Изначально отчет должен был быть обнародован 20 апреля, накануне послания президента Федеральному собранию. Однако Росстат отложил публикацию, сославшись на необходимость уточнить некоторую информацию. 21 апреля Владимир Путин, выступая с посланием, обещал, что «реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены». Накануне правительство потребовало от Росстата изменить методологию расчетов, объясняя это тем, что результаты расходятся с действительностью.