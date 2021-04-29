Реальные располагаемые денежные доходы россиян упали в первом квартале этого года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Такие данные приводятся в новом ежемесячном отчете Росстата о социально-экономическом положении в стране. Как отмечается, начало прошлого года не было затронуто кризисом из-за коронавируса. В связи с этим в будущих отчетах Росстат ожидает разворот доходов к росту. В отчете также пересмотрены данные о снижении реальных располагаемых доходов в 2020 году с 3,5% до 3%. Общее отставание показателя от 2013 года, когда в последний раз наблюдался устойчивый рост доходов населения, составило 10,1%.