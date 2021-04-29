Физик Виктор Кудрявцев, ранее обвинявшийся в госизмене, скончался на 78-м году жизни

«Год и два месяца в «Лефортово», по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье», — написал в фейсбуке его адвокат Иван Павлов.

Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения арестовали в 2018 году по подозрении в передаче секретной информации Бельгии. Ученый не признавал вину. Несмотря на большое количество болезней его отправили в СИЗО. После более года заключения его выпустили под подписку о невыезде по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания, а прошлым летом приостановили расследование.

