В Роспотребнадзоре назвали напряженной текущую ситуацию с коронавирусом в России

Главный санитарный врач России Анна Попова призвала отменить все уже намеченные массовые мероприятия, а майские праздники отмечать исключительно в кругу близких. Эпидемиологическая ситуация, по словам главного санитарного врача, находится в «хрупком равновесии», а коронавирус начинает приобретать признаки сезонного заболевания – если сейчас соблюдать все рекомендации, следующего подъема заболеваемости стоит ждать не раньше осени.

Также Попова настоятельно рекомендовала воздержаться от участия в предстоящих религиозных мероприятиях лицам старше 60 (2 мая РПЦ отмечает Пасху). Роспотребнадзор просит церковь организовать для пожилых богослужения на дому, на открытом воздухе или дистанционно.

В связи с взрывным ростом и появлением новых штаммов коронавируса в Индии Роспотребнадзор уже запросил от этой страны образцы этих новых вариантов Covid-19.

По данным оперштаба, количество ежесуточно выявляемых случаев и смертей от Covid-19 в стране не снижается уже почти два месяца. Агентство Bloomberg со ссылкой на закрытую статистику властей на этой неделе писало о фактическом начале третьей волны коронавируса в России.