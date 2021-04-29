Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном возросло до трех, пострадали — 84

Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном возросло до трех, среди них 13-летняя девочка. Количество пострадавших достигло 84. Об этом сообщает Минздрав Республики. Ранее сообщалось о 51 пострадавшем. Со стороны Таджикистана ранее поступала информация о девяти пострадавших.

Пограничный конфликт вспыхнул накануне из-за установки камер видеонаблюдения на столбе спорной территории. Вначале столкновения начались между местными жителями, затем в инцидент вмешались военные стран. О том, как это происходило, рассказала «Эху» редактор издания Kloop.kg Эльвира Султанмурат, которая только что вернулась из зоны конфликта.

Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в эскалации. Но к вечеру договорились прекратить огонь на границе, отвести войска на места прежней дислокации и начать совместное патрулирование и другие действия, направленные на урегулирование ситуации. Об этом говорится на сайте киргизского МИД. В республике объявили сбор помощи для жителей, вывезенных из зоны конфликта. В настоящее время перестрелка прекращена.

Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов сказал «Эху», что природа этого конфликта лежит в неурегулированности границ между бывшими республиками СССР.

Москва не в состоянии помочь разрешить эти конфликты, поскольку эти государства не желают принимать помощь третьих стран, добавил Аркадий Дубнов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня сказала, что Москва пока изучает ситуацию на таджикско-киргизской границе.