На конкурс «Евровидение» в Нидерландах допустят максимум 3,5 тысячи зрителей

Это подтвердили организаторы, пояснив, что это 20% вместимости концертного зала «Ахой» в Роттердаме. Билеты будут доступны только для тех, кто купил их на прошлогоднее шоу, которое не состоялось из-за пандемии коронавируса. Продажи для широкой публики не будет. Отмечается, что речь идет о допуске публики на финал, два полуфинала и шесть репетиций.