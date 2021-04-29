На конкурс «Евровидение» в Нидерландах допустят максимум 3,5 тысячи зрителей

Это подтвердили организаторы, пояснив, что это 20% вместимости концертного зала «Ахой» в Роттердаме. Билеты будут доступны только для тех, кто купил их на прошлогоднее шоу, которое не состоялось из-за пандемии коронавируса. Продажи для широкой публики не будет. Отмечается, что речь идет о допуске публики на финал, два полуфинала и шесть репетиций.
2021-04-29T21:31:53+03:00
2021-04-29T21:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 29 апреля 2021
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