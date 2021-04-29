Гран-при Московского международного кинофестиваля получил фильм румынского режиссера Андрея Хуцуляка «Засранка»

Картина рассказывает о травле в социальных сетях. Специальный приз жюри достался ленте «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера из Германии. Награду за лучшую режиссуру получил Алексей Федорченко за фильм «Последняя «Милая Болгария»». Церемония вручения наград проходит этим вечером в столичном театре «Россия».