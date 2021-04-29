Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки в связи с её подорожанием на внутреннем рынке

Такую идею, как пишет «Интерфакс», ведомство внесло в подкомиссию Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Инициатива предложена по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Средняя цена гречки по сравнению с первым кварталом прошлого года выросла почти на 40%. При этом с ноября отмечается резкое увеличение экспорта российской гречихи в несколько стран, сообщают «РИА Новости». Минсельхоз отметил, что существующие объемы производства круп в стране позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности граждан.

