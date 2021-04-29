Разработчики «Спутник V» намерены судиться с бразильским регулятором из-за распространения дезинформации о препарате

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» намерены судиться с бразильским регулятором из-за распространения дезинформации о препарате. Об этом говорится на странице вакцины в Twitter.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии вновь отказалось выдать разрешение на ввоз в страну российского препарата. Одним из главных его недостатков называется наличие аденовируса, который может размножаться. При этом ранее в Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, утверждали, что вектор аденовируса, который является основой вакцины, не способен размножаться.