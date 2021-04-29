Школьную работу сына экс-главы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проверят на экстремизм

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на письмо, которое Алексей Гресько отправил из изолятора, где он отбывает 29 суток ареста за «повторное нарушение закона о митинге».

По его словам, в ходе обыска следователь изъял среди прочего компьютеры жены и сына-девятиклассника, а также его работу по обществознанию. Супруга Гресько обратилась к уполномоченному по правам несовершеннолетних в Свердловской области, «поскольку в решающий момент учебного года ребенок остался без компьютера и не может полноценно выполнять домашние задания».

Она сама также не может работать без компьютера, поскольку «оказывает услуги в области ИТ как самозанятая», пишет Гресько. По его мнению, «цель обыска и изъятия техники — оказать давление на семью».