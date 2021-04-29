Физик Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, умер в возрасте 77 лет

Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

Виктор Кудрявцев работал в центре теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш. Физика задержали в 2018 году. Несмотря на большое количество болезней ученого отправили в СИЗО. В 2019-м следствие перевело его под подписку о невыезде по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания, а прошлым летом приостановило расследование.

Однако, как отмечает адвокат Иван Павлов, «год и два месяца в «Лефортово» по абсурдному обвинению совершенно подорвали его здоровье».