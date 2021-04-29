Франция может возобновить прием иностранных туристов, имеющих санитарных сертификат, с 9 июня, сообщает газета «Нис матэн».

Издание ссылается заявление президента страны Эммануэля Макрона, которое он сделал для региональной прессы. По его словам, власти планируют отменять коронавирусные ограничения в четыре этапа с 3 мая по 30 июня. Франция закрыла границы для иностранных туристов в марте прошлого года.

