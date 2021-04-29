В Роспотребнадзоре назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве

Показатели заболеваемости в городе превысили средний уровень по стране, сообщается на сайте столичного управления. В ведомстве посоветовали не забывать о мерах предосторожности в преддверии майских праздников и ограничить посещение массовых мероприятий.
2021-04-29T20:31:25+03:00
2021-04-29T20:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 29 апреля 2021
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