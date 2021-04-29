В Тамбове пенсионера оштрафовали на полмиллиона рублей за поддержку Алексея Навального

Поводом стал репост во «ВКонтакте» анонса январской акции и участие в ней. Об этом сообщает издание «7×7» со ссылкой на самого Олега Бондарева. Отмечается, что 60-летний мужчина является ветераном войны в Афганистане, он живет с 80-летней неходячей матерью. Его единственный источник дохода — пенсия в 22 тысячи рублей.

Ранее Бондарева оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку жителей Хабаровска.

