Реальные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с аналогичным докризисным периодом прошлого года. Об этом сообщил Росстат в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении в стране. Служба пересмотрела данные о снижении реальных располагаемых доходов в 2020 году до 3% (ранее сообщалось о падении на 3,5%). В результате отставание показателя от 2013 года сократилось с 10,6 до 10,1%.

Ранее Росстат перенес публикацию данных о реальных доходах населения России с 20 на 29 апреля, объяснив это необходимостью «уточнения некоторых данных». Напомню, 21 апреля в Москве Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию.