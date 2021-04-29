СК начал проверку экс-президента фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксении Соколовой по статье о самоуправстве

Следственный комитет начал проверку бывшего президента благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксении Соколовой по статье о самоуправстве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Соколову подозревают в том, что она «вопреки установленному законом порядку, принимала решения по изменению штатного расписания сотрудников, изменению сумм заработной платы, а также проведению мероприятий, чем причинила существенный материальный вред организации».

Сама Соколова сказала изданию «Такие дела», что ничего не знает об этой проверке.