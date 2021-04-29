Росгвардия выделила почти 5 миллионов рублей на приобретение «киносъемочной аппаратуры»

Об этом пишет интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на тендер, размещенный на портале госзакупок.

Ведомство планирует закупить девять беззеркальных фотоаппаратов «с аксессуарами» по 270 тысяч тысячи рублей, девять штативов по 18,5 тысяч и семь комплектов «мобильных видеомонтажных станций» по 300 с лишним тысяч. Каких марок должны быть устройства, в документах не раскрывается. Однако под «видеомонтажными станциями» вероятно подразумеваются компьютеры компании Apple, поскольку они должны работать на операционной системе macOS.

Подрядчик должен будет поставить устройства до 2 августа.