Издание «Медуза» сообщило о финансовых проблемах из-за объявления ее иноагентом в России

Главный редактор Иван Колпаков в эфире телеканала «Дождь» сказал, что после потери рекламодателей издание было вынуждено резко снизить расходы.

«Медуза» обратилась к читателям с просьбой о помощи и предложением оформить платеж в пользу издания.