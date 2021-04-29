Издание «Медуза» сообщило о финансовых проблемах из-за объявления ее иноагентом в России

Главный редактор Иван Колпаков в эфире телеканала «Дождь» сказал, что после потери рекламодателей издание было вынуждено резко снизить расходы.
«Медуза» обратилась к читателям с просьбой о помощи и предложением оформить платеж в пользу издания.
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Главный редактор Иван Колпаков в эфире телеканала «Дождь» сказал, что после потери рекламодателей издание было вынуждено резко снизить расходы.
«Медуза» обратилась к читателям с просьбой о помощи и предложением оформить платеж в пользу издания.
Леонид Волков объявил, что распускает сеть штабов Алексея Навального Соратник политика сказал, что сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и сотрудничает с ними…