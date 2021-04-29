В Архангельске экс-руководителю местного штаба Навального дали 2,5 года за репост клипа Rammstein в «ВКонтакте»

В Архангельске экс-руководителю местного штаба политика Алексея Навального дали 2,5 года реального срока за репост клипа немецкой группы Rammstein в соцсети «ВКонтакте».

Андрея Боровикова осудили за клип на песню «Pussy». Суд счел, что там в натуралистичной форме показывается половой акт, следственная экспертиза сочла, что никакой художественной ценности в клипе всемирно известных музыкантов нет, а значит его репост – не что иное, как распространение порнографии, пишет «Новая газета». Статья эта предусматривает от 2 до 6 лет, обвинение запросило 3 года колонии, причем строгого режима. Дали в итоге 2,5 общего.

Сам Боровиков вину не признает, экспертизу в последнем слове назвал ангажированной, а свое дело – политическим. Узником совести его признала и международная правозащитная организация Amnesty International (которую российские власти считают иностранным агентом).

В 2019-м Боровиков стал третьим в России осужденным по так называемой «дадинской» статье – о повторном нарушении правил проведения митингов. Тогда ему назначили 400 часов исправительных работ.



Как отмечает «Русская служба Би-Би-Си», во «ВКонтакте» по-прежнему доступны сотни репостов того же клипа. Ни об одном уголовном деле против кого бы то ни было еще в связи с этим не известно.