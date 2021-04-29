Европарламент предлагает отключить РФ от SWIFT и отказаться от нефти и газа в случае продолжения агрессии на Украине

Европарламент предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа в случае продолжения агрессии на Украине. Кроме того, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить,

визы должны быть отменены. Это следует из принятой сегодня резолюции по итогам пленарной сессии.

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

Ведущая телеканала «Дождь» Катерина Котрикадзе в нашем эфире сказала ,что Россию вряд ли отключат от системы международных платежей SWIFT, потому что здесь много игроков, не только Россия:

«Как бы не отрицали многие, но Россия слишком интегрирована в глобальную экономику. Невозможно представить, что Россию могут отключить от SWIFT <...> SWIFT — это слишком большая и глобальная история. И если международное сообщество попытается в этом направлении пойти, то они наткнутся на большое количество проблем, которые возникнут у них самих».

Поэтому сидящие в Кремле успокоились по поводу санкций, добавила Екатерина Котрикадзе.