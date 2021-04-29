Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе и отводе военных сил на места прежней дислокации. Стороны организуют совместные группы для патрулирования.

Об этом по итогам нескольких переговоров между министрами иностранных дел республик сообщила пресс-служба киргизского МИД.

Там отметили, что обсуждались и другие дальнейшие совместные действия, направленные на урегулирование ситуации.

Сегодня погранслужбы двух стран сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в эскалации. Сообщалось о нескольких погибших и десятках раненых с обеих сторон.

Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов сказал «Эху», что природа этого конфликта лежит в неурегулированности границ между бывшими республиками СССР.

Москва не в состоянии помочь разрешить эти конфликты, поскольку эти государства не желают принимать помощь третьих стран, добавил Аркадий Дубнов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня сказала, что Москва пока изучает ситуацию на таджикско-киргизской границе.