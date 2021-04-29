Загруженность дорог в Москве этим вечером достигла 9 баллов

Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Транспорт двигается по улицам города медленнее за пять минут до ввода ограничений в связи с ночной репетицией Парада Победы на Красной площади.
2021-04-29T18:32:13+03:00
2021-04-29T18:33:04+03:00
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18:32, 29 апреля 2021
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