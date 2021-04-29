Ходорковский объявил сбор информации о коррупционных и других преступлениях на фигурантов т.н. «списка Навального»

Михаил Ходорковский объявил сбор информации о коррупционных и других преступлениях на фигурантов так называемого «списка Навального». В их числе глава «Роснефти» Игорь Сечин, экс-генпрокурор Юрий Чайка и премьер Михаил Мишустин.

Перед возвращением в Россию Алексей Навальный назвал 35 имен, которые должны быть внесены в санкционные списки в случае его ареста, напомнил Ходорковский в своём Telegram-канале, пояснив, что политик находится в колонии незаконно и несправедливо, поэтому из солидарности с ним он решил посодействовать сбору. Общественный деятель отметил, что «множественные доказательства» преступлений необходимы для внесения в санкционный списки в рамках акта Магнитского, и предложил присылать их на почту расследовательского Центра «Досье».