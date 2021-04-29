В Гагаринском районном суде Москвы сегодня началось рассмотрение дела против Николая Платошкина

В Гагаринском районном суде Москвы сегодня началось рассмотрение дела против лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сторонники Николая Платошкина простояли у здания суда почти весь день. Уже к десяти утра там собралась большая толпа. У некоторых в руках были красные шарики, фотографии лидера движения, а один человек привёз флаг с символикой «За новый социализм».

Платошкин прошёл мимо своих сторонников с улыбкой, поднятым вверх кулаком и красной лентой на груди. Позже, уже во время заседания, они скандировали лозунги, вроде «свободу», «отпускай» и «нет доказательств — нет вины». Сначала собравшиеся заполнили пространство непосредственно у входа в суд, но вскоре туда подъехали несколько автозаков, и полиция оттеснила толпу в сторону.

Молодёжи в ней почти не было. По большей части к Гагаринскому суду съехались пенсионеры. О Платошкине говорили с большим уважением. Они уверены, что оснований для уголовного преследования лидера движения нет.

Из необычного — вокруг собравшихся было совсем немного прессы, буквально несколько человек. Некоторые были этим недовольны. Например, пенсионер, который сам подошёл, когда увидел жилетку с надписью «пресса», сказал:"Нас возмущает более всего то, что процесс не освещается федеральными СМИ, в отличие от процесса господина Навального, о деле Платошкина полное заговор молчание. Омерта — как у мафии сицилианской".

Николаю Платошкину предъявили обвинения по двум уголовным статьям. Следствие считает, что на своём¬ youtube-канале он призывал к участию в несогласованных акциях и распространял заведомо ложную информацию об эпидемии коронавируса. Подсудимый вины не признаёт.

Платошкин находится под арестом с лета прошлого года. Его адвокат Александр Обозов говорил, что задержание произошло накануне запланированных митингов и пикетов против поправок к Конституции.