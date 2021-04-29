В России зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом за сутки

По всей стране выявили свыше 9 тысяч заразившихся коронавирусом, это максимум за последние 1,5 недели. Умерли в России 364 пациента, которые болели коронавирусом. Серьезное и стремительное ухудшение эпидемиологической обстановки отмечено в Москве. Количество заболевших в столице по сравнению со средой выросло на 74%, то есть более чем на 3 тысячи. Такой показатель в последний раз был отмечен в конце января. В Москве зафиксирован и высокие цифры по смертности, за сутки от коронавируса скончались 56 человек. На данный момент в столице зафиксировано наибольшее в стране число смертей от COVID-19. Сложная обстановка сохраняется в Петербурге и Подмосковье.

Рост заболеваемости коронавирусом инфекционисты связывают с несоблюдением масочного режима и отказом от вакцинации. В первую очередь это касается Москвы. Как отметил в интервью агентству РИА врач-инфекционист Николай Малышев, жители города перестали соблюдать меры предосторожности, особенно в местах массового скопления людей и в транспорте. В результате, это привело к серьезным последствиям.

Министерство здравоохранения сейчас разрабатывает новые рекомендации по коронавирусу.