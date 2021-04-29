В Петербурге закрасили граффити с изображением силовика рядом с постройкой, где ранее появился портрет Навального

Петербургские коммунальщики закрасили граффити с изображением силовика, которое появилось рядом с постройкой, где ранее неизвестные художники нарисовали портрет политика Алексея Навального. Их ищут в рамках уголовного дела о вандализме.

Изображение сотрудника силовых структур в балаклаве, обмундировании и защитном шлеме продержалось на будке в Петроградском районе на пять часов дольше, чем лицо российского оппозиционера. Портрет Навального разместили на трансформаторной подстанции прошлой ночью. Чёрно-белый рисунок сопровождала надпись «Герой нового времени». Уже утром соскобы краски собирала бригада следователей, а коммунальщики готовили жёлтую краску и валики. Четыре часа спустя работу закончили, однако изображение проступало сквозь светлую охру, и рабочие наносили новые слои. Тем не менее, портрет Навального увековечил в интернете автор одного из самых известных граффити ХХ века, изображения «братский поцелуй», художник Дмитрий Врубель.

Следующей ночью на будке неподалёку от закрашенного портрета художники разместили новый портрет в схожем стиле. Чёрно-белое изображение силовика дополнила надпись «герой нашего времени». Полиция ищет художников по уголовному делу о вандализме, однако причина вовсе не в желании защитить облик города, считает старший юрист «команды 29» Дарья Сухих.

Виновным в групповом акте вандализма грозит до трёх лет колонии.