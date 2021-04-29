Бабушкинский суд Москвы оставил без изменений приговор политику Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. За политиком остался штраф в 850 тысяч рублей. Само разбирательство было связано с видеороликом в поддержку поправок к Конституции, участников которого Навальный назвал «продажными холуями».

Навальный, хотя и по видеосвязи, но появившийся перед публикой впервые после своего заключения в колонию в Покрове, выглядел сильно похудевшим. Он сидел в очках, голова почти полностью выбрита. В то же время почти все заседание политик говорил довольно бодро. В один из перерывов он поговорил со своей женой Юлией, где рассказал о процессе выхода из голодовки. По словам Навального, сейчас он весит 72 кг – такого, как он уверяет, не было со школы — и выглядит как скелет, а ест только кашу – и то по несколько ложек. В то же время яблоки и морковь, отметил политик, не дают, несмотря на его просьбы.

Юлия Навальная, в свою очередь, просидела в зале почти все заседание, но перед оглашением постановления покинула Бабушкинский суд, попрощавшись со своим мужем.

Адвокаты Навального, поясняя свое требование отменить обвинительный приговор, настаивали на том, что подписи 94-летнего Артеменко могли быть сфабрикованы. Защита приобщила заключение специалиста и требовала провести почерковедческую экспертизу, но в исследовании было отказано. Также адвокаты настаивали, что слова «предатели» и «продажные холуи» в отношении участников видеоролика в поддержку поправок к Конституции не относились к Артеменко лично и носили политический характер. Сам Навальный сказал, что считает дело «подделкой», а в последнем слове называл президента Владимира Путина «голым королем», а тех, кто возбудил против него дело – предателями.

Прокурор Екатерина Фролова, в свою очередь, выступала в прениях не менее эмоционально. Описав биографию Артеменко, она сказала, что нельзя простить человеку обвинение в предательстве против ветерана, а также предположила, что Навальный якобы мечтал «о другом исходе войны». Сам Навальный, по утверждениям Фроловой, не скрывает своих «националистических взглядов». Впрочем, после самого заседания прокурор была менее красноречивой.

В результате судья Наталья Курышева заняла сторону гособвинения. К слову, недавно, как сообщал сайт Русской службы Би-би-си, она была назначена зампредседателя Бабушкинского суда.

Защита Навального намерена обжаловать приговор по делу о клевете на ветерана в кассационной инстанции