На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, Киргизия захватила таджикскую погранзаставу

По уверениям Бишкека, их спецназ захватил КПП «Ходжа Аълло» на таджикской стороне границе после того, как оттуда обстреляли киргизских пограничников. Причем обстреляли не только из автоматов, но и из минометов. В результате застава «Достук» загорелась.

Также в Госкомитете национальной безопасности Киргизии утверждают, что таджикские силовики с утра обстреливали проезжающие автомобили киргизских граждан. Пострадали не менее 26 человек, как минимум у одного из них — огнестрельное ранение. Позже стало известно, что он скончался.

В Душанбе, в свою очередь, говорят, что это киргизские военные первыми открыли огонь, пытаясь захватить водораспределительный пункт.

Политолог-специалист по Средней Азии Аркадий Дубнов, рассуждая о причинах конфликта, напоминает, что водные ресурсы в регионе всегда играли исключительную роль, а границы при этом проведены, мягко говоря, не самым удачным образом.

Сейчас обе стороны конфликта стягивают дополнительные силы к границе. Как пишет сетевое издание «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на местное МВД, все силовые структуры страны переведены на казарменное положение. С Киргизской стороны введен режим ЧС, сотни жителей прилегающих районов эвакуированы.

Киргизский парламент заявил о готовности незамедлительно ответить на таджикскую агрессию. В то же время президент Киргизии Садыр Жапаров призвал политические силы республики и СМИ сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, а также выразил уверенность, что конфликт вскоре удастся урегулировать.