Президент США не намерен ссориться с российскими властями, но считает адекватными введенные санкции

Об этом он заявил в своем выступлении перед Конгрессом.

Зарубежные СМИ комментируют первое выступление Джо Байдена перед обеими палатами конгресса США.

Наблюдатели пишут, что в выступлении Байдена по итогам ста дней его президентства он отметил, что Америке удалось сдержать распространение эпидемии коронавируса и начать восстановление национальной экономики. BBC обращает внимание на то, что вместо обычных пятнадцати сотен гостей, из-за действующих карантинных мер на заседании присутствовали всего двести человек. По словам президента его предшественник оставил ему страну в тяжелом экономическом кризисе, сравнимом со временами Великой депрессии, но «страна возвращается и снова движется вперед». Комментаторы подчеркивают, что темами, которым глава Белого дома уделил наибольшее внимание, стали внутренние проблемы США — вопросы стимулирования развития экономики, борьба с полицейским насилием и расовой справедливостью, ужесточение правил обращения и владения оружием.

Байден призвал законодателей поддержать его названный аналитиками «амбициозным» проект помощи рядовым американцам, получивший название План американских семей стоимостью в почти два триллиона долларов. Республиканцев, пишет The Washington Post, он «сильно смутил» из-за того, что поддержку семей граждан США планируется осуществлять за счет чувствительного повышения налогов. Сенатор Митт Ромни сравнил намерения президента с безудержными тратами подростка, у которого его отцу, пока не поздно «стоит отобрать кредитку». The New York Times вспоминает, что в ходе предвыборной кампании президент-демократ позиционировал себя умеренным кандидатом, который покончит с нестабильности четырехлетия Трампа.

Обозреватель издания считает, что затевать столь радикальные реформы в условиях идеологического раскола общества довольно рискованно. Сайт National Public Radio замечает, что в ходе выступления, ссылаясь на действия прежней администрации, Байден избегал называть бывшего президента по имени, стараясь как можно дальше дистанцироваться от предыдущих лет истории страны. Коснувшись, но не столь подробно, как замечает сайт BBC, вопросов внешней политики, Байден упомянул о серьезных разногласиях с Китаем, а также назвал страны, которые Белый дом считает основными противниками Соединенных штатов — Северную Корею, Иран и Россию.

Как сообщает сайт Голоса Америки, в ближайшие дни Джо Байден и вице-президент Камала Харрис планируют провести серию встреч и выступлений в различных регионах страны.