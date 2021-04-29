Депутаты Европарламента приняли резолюцию по России

В документе предлагается прекратить закупки у России нефти и газа и отключить нашу страну от системы SWIFT в случае вторжения на Украину. Также предлагается заморозить все активы российских олигархов и аннулировать их визы в ЕС. Европарламент также призвал ЕС выработать новую стратегию в отношениях с Россией – больше помогать гражданскому обществу и ограничить сотрудничество с российскими властями.

Евросоюз должен подготовиться к долгому периоду конфронтации с Россией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В отношении России члены ЕС должны, прежде всего, сохранять единство. Не действовать изолированно, а одинаково твердо высказываться в адрес России как в Брюсселе, так и в своих столицах. У нас нет цели нагнетать эскалацию в отношении России надо лишь оставаться непреклонными в защите наших интересов и наших ценностей с помощью имеющихся инструментов».

Боррель добавил, что России, Европе и США предстоит долгий период конфронтации.